Exemplo no combate à covid, Taiwan tem 1ª morte pela doença em 8 meses

TAIPEI - O governo de Taiwan relatou neste sábado, 30, a primeira morte na ilha por covid-19 após oito meses. Desde maio do ano passado, não eram registradas mortes no país. O governo luta agora contra um surto pequeno e incomum de casos transmitidos localmente.

Segundo o ministro da Saúde, Chen Shih-chung, uma senhora de aproximadamente 80 anos com histórico de problemas renais e diabetes morreu na sexta-feira, 29, após desenvolver sintomas, incluindo febre alta, e posteriormente testou positivo para covid-19. A mulher vivia na mesma casa que uma enfermeira que trabalhava no hospital e foi infectada lá, de acordo com uma análise fornecida pelo ministro.

Chen, relatando quatro novos casos do cluster do hospital, anunciou a morte, elevando para oito o número total de óbitos no país desde o início da pandemia.

Taiwan tomou medidas precoces e eficazes para controlar o vírus, com a grande maioria dos 909 casos confirmados em pessoas que pegaram covid-19 no exterior. O novo surto infectou 19 pessoas desde o início do mês, centrado em um hospital na cidade de Taoyuan, no norte do país.

O governo decidiu instituir novas medidas para controlar o surto hospitalar, incluindo colocar mais de 4 mil pessoas em quarentena e o cancelamento de eventos públicos de grande escala antes do feriado de uma semana do ano novo lunar em fevereiro.

Os números de casos no país permanecem baixos em comparação com muitos países ao redor do mundo, com 78 pessoas sendo tratadas em hospitais. Taiwan tem tão poucos casos que o governo realiza coletivas de imprensa para anunciar detalhes de cada novo registro. /Reuters