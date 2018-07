Talebã admite autoria de uma série de atentados em diferentes partes do Afeganistão

A milícia Talebã realizou ataques contra diversos alvos na capital do país, Cabul, e em outras partes do país.

Os alvos dos ataques foram, segundo um porta-voz do grupo militante, embaixadas no enclave diplomáticos de Cabul, as sede da Otan e do Parlamento do país.

Atentados também teriam sido registrados nas províncias de Logar e Patkia e há relatos de que ataques suicidas foram realizados em Jalalabad.

Foram ouvidas pelo menos sete explosões na região central de Cabul e houve pesados tiroteios na zona diplomática, que conta com forte esquema de segurança.

Segundo relatos, foi vista uma nuvem de fumaça próxima à embaixada da Alemanha e dois foguetes teriam atingido uma torre de observação da embaixada da Grã-Bretanha.