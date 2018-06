Taleba mata sete pessoas e deixa 21 feridos em Cabul

Homens-bomba do Taleban atingiram dois ônibus com soldados afegãos em Cabul nesta quarta-feira, matando sete pessoas e ferindo outras 21, um dia depois da assinatura do pacto de segurança entre Afeganistão e Estados Unidos.

O tão esperado acordo permite que as tropas dos EUA continuem no país após o fim de 2014, o que encerrou a incerteza do destino de tropas estrangeiras apoiadoras de afegãos no momento em que enfrentam a insurgência do Taleban.

O primeiro ataque atingiu um ônibus com oficiais do Exército Nacional Afegão no oeste de Cabul, matando sete pessoas e ferindo outras 15, informou o chefe da polícia de investigação criminal de Cabul, Mohammad Farid Afzali. De acordo com ele, o segundo homem-bomba se explodiu em frente a um ônibus no nordeste da capital afegã, ferindo pelo menos seis funcionários do Exército.

O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, assumiu a responsabilidade pelos ataques, afirmando que o pacto de segurança com os EUA motivou o grupo e deu ao Taleban "mais ânimo" para lutar contra o inimigo. "Eles precisam fazer mais sacrifícios para tonar seu lar livre", disse Mujahid, em referência aos combatentes do Taleban.

Em uma declaração separada para a mídia, o Taleban denunciou o acordo de segurança bilateral como uma "conspiração americana" e disse que "esses documentos falsos nunca vão impedir a legitimidade da jihad", ou a guerra santa. Fonte: Associated Press.