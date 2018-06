Taleban mata 23 civis durante combates com forças afegãs

CABUL - Pelo menos 23 civis, entre eles cinco crianças, morreram nas mãos dos Taleban em combates com as forças de segurança nos últimos quatro dias na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, informou nesta sexta-feira à Agência Efe uma fonte oficial.

"Durante quatro dias, os radicais revistaram casas da população e mataram 23 civis, incluindo duas mulheres e cinco crianças", indicou o porta-voz da polícia provincial, Zia Durrani.

Os confrontos ganharam força no começo de semana depois que os militantes lançaram ataques contra vários postos de controle das forças de segurança em quatro aldeias do distrito de Neash, onde os combates se estenderam até hoje, detalhou a fonte. A mesma fonte acrescentou que, além dos civis, 29 taleban e quatro policiais morreram durante os confrontos.

No entanto, o grupo estima em mais de 60 os membros das tropas afegãs mortos nessa zona e afirmou que só três de seus homens falecerem em batalha.O comunicado, assinado pelo porta-voz Zabiullah Mujahid, não fez referência a mortes de civis, um tipo de ações que os insurgentes não costumam reivindicar e frequentemente negam.

Kandahar foi berço do movimento Taleban na década de 1990. O grupo insurgente ganhou terreno no Afeganistão desde o fim da missão de combate da Otan em janeiro de 2015 e, segundo estimativas de Washington, controla cerca de um terço do território. /EFE