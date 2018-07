Taleban afegão ensaiou ataque do fim de semana durante meses

CABUL - Os insurgentes que realizaram ataques no fim de semana no centro de Cabul e em outras partes do Afeganistão cuidadosamente ensaiaram por meses, chegando a construir modelos de estilo militar pequenos e posicionando armas antecipadamente, disse um porta-voz do Taleban nesta segunda-feira, 16.

Zabihullah Mujahid forneceu à Reuters uma visão rara sobre como o grupo planeja ataques estratégicos de alto nível projetados para desferir um golpe psicológico às forças da Otan lideradas pelos EUA e seus aliados nas forças de segurança afegãs.

No mais recente, um esquadrão suicida de 30 membros foi enviado para lançar ataques simultâneos ao Parlamento, bases da Otan e embaixadas ocidentais após dois meses de discussões cuidadosas sobre táticas.

"Os nossos peritos militares esboçaram mapas dos alvos e também criaram um modelo deles onde os combatentes praticavam antes de realizar as operações em grande escala em quatro províncias", disse Mujahid em uma entrevista por telefone.

"Os combatentes também aprenderam como entrar em seus alvos e tomá-los." As informações dele não puderam ser verificadas de forma independente.

Combates de rua pesados entre militantes e forças de segurança no centro da capital afegã terminaram na segunda-feira após 18 horas de tiros, ataques com foguetes e explosões que se pareceram muito com uma operação no ano passado.

Mujahid disse que os insurgentes, que foram em sua maioria mortos pelas forças de segurança, haviam sido selecionados entre os cerca de 50.000 combatentes que lutam contra as tropas da Otan e afegãs e receberam treinamento especial.