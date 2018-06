Taleban afegão suspende conversas no Catar com EUA

"Por causa de suas posições em constante mudança, o Emirado Islâmico foi obrigado a suspender todas as conversas com os americanos", de acordo com um comunicado publicado no site do Taleban, sem fazer menção às mortes de domingo.

Em vez disso, a milícia se queixou de que um representante dos EUA apresentou uma lista de condições, na última reunião com o Taleban, "às quais não apenas são inaceitáveis como estão em contradição com pontos acordados anteriormente".

O comunicado confirmou que os representantes do Taleban estiveram em conversas no Catar com americanos sobre a troca de um prisioneiro, bem como sobre a abertura de um escritório no Golfo.

"Afirmamos categoricamente que o verdadeiro obstáculo nas negociações foi o ponto de vista instável, errático e vago dos americanos. Portanto, toda a responsabilidade pela suspensão das conversas também recai sobre eles", diz o documento.

O comunicado considerou como "infundadas" as declarações do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, de que Cabul havia conjuntamente iniciado conversas com o Taleban no Catar. No passado, o grupo classificou Karzai como um "fantoche" e se recusou a negociar com seu governo.

O documento indicou que os rebeldes poderiam retomar as conversas "quando os americanos elucidarem suas posições sobre as questões em debate e demonstrarem disposição em levar adiante suas promessas, em vez de perder tempo." As informações são da Dow Jones.