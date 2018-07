Taleban ameaça matar príncipe Harry O Taleban afegão ameaçou ontem sequestrar ou matar o príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão do trono britânico. O neto da rainha Elizabeth II está servindo no Afeganistão com tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que combatem os insurgentes. Harry deve ficar quatro meses Província de Helmand, uma das mais atingidas por atentados.