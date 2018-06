Taleban anuncia cessar-fogo de 3 dias no Afeganistão

CABUL - O Taleban anunciou neste sábado, 9, um cessar-fogo de três dias no Afeganistão durante o Eid al Fitr, a festa que marca o fim do Ramadã, dois dias depois que o Governo afegão apresentou uma trégua unilateral sem precedentes.

"Todos os mujahideen (guerreiros) têm instruções de parar todas as suas operações ofensivas contra as forças de oposição local (forças afegãs) ao longo do País durante o primeiro, segundo e terceiro dia do Eid, mas se os guerreiros forem atacados devem responder com força e se defender", afirmou o partido insurgente em comunicado difundido pelo correio eletrônico.

O grupo disse que a trégua, a primeira em 17 anos de conflito desde a invasão americana, não inclui os "invasores estrangeiros", que devem ser atacados "em qualquer lugar e em qualquer momento".

Segundo a duração do mês sagrado do Ramadã, que varia a cada ano dependendo do calendário lunar, a trégua anunciada pelo Taleban começará no dia 15 ou 16 de junho, coincidindo com o primeiro dia do Eid. /EFE