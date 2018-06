Taleban assume autoria de ataque a aeroporto paquistanês

O porta-voz do grupo, Shahidulla Shahid, disse que os insurgentes estavam fortemente armados e atacaram o Jinnah International Airport, o que obrigou o cancelamento de todos os voos. Três explosões foram registradas, uma delas incendiou um terminal. Todos os passageiros foram retirados do prédio.

"Realizamos o ataque contra o aeroporto para vingar a morte de Hakimulla Mehsud (antigo chefe do TTP)", disse Shahid. Mehsud morreu em novembro do ano passado por um disparo de um drone dos Estados Unidos em zonas tribais do noroeste do Paquistão.

Após quase 12 horas do início do ataque, o exército paquistanês retomou o controle do aeroporto e as operações foram retomadas. Todos os rebeldes foram mortos, segundo o governo. Fonte: Associated Press.