Taleban ataca base dos Estados Unidos no Afeganistão Rebeldes do Taleban realizaram um ataque coordenado contra a base de americana de Fenty, no leste do Afeganistão, por volta das 6 horas deste domingo (horário local), informou o Wall Street Journal. De acordo com informações das forças de coalizão no país, o grupo utilizou três carros-bomba para tentar invadir a área e explodiu os veículos fora do perímetro da base Fenty, uma instalação adjacente ao campo aéreo da cidade de Jalalabad, capital da província de Nangarhar. Depois, eles tentaram penetrar na base, mas foram repelidos pelas tropas de coalizão, formadas por soldados do país e dos Estados Unidos.