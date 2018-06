Taleban ataca base dos EUA em Jalalabad Homens-bomba do Taleban lançaram na manhã de ontem um ataque contra a base aérea administrada conjuntamente entre americanos e afegãos em Jalalabad, no leste do Afeganistão. Os suicidas detonaram seus explosivos nos portões do centro militar, iniciando uma intensa troca de tiros que durou ao menos duas horas. O Exército dos EUA utilizou helicópteros contra os radicais muçulmanos. Sete insurgentes foram mortos. Três militares afegãos e dois civis também morreram durante o combate.