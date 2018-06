Taleban ataca base dos EUA no Afeganistão

O Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque na região de Torkham, o maior de uma série no país após os Estados Unidos terem reduzido sua presença militar, que deve ser totalmente retirada até o final do ano que vem. Militantes costumam atacar as linhas de suprimento da Otan no Afeganistão e no Paquistão.

Em breve comunicado, a Otan confirmou um "mal sucedido ataque coordenado pelas forças inimigas" mas disse que nenhum de seus homens foi morto. A aliança militar não divulga informações sobre tropas feridas.

Nenhum integrante das forças de segurança ou civis afegãos foi morto ou ferido, segundo Esa Khan Zwak, administrador-chefe do distrito de Mohmandara, onde está localizada a base militar.

Ahmad Zia Abdulzai, porta-voz do governador da província de Nangarhar, declarou que vários militantes, usando coletes com explosivos e carregando armas, realizaram o ataque. Segundo ele, forças afegãs e norte-americanas trocaram disparos com os insurgentes. Helicópteros da Otan também participaram do confrontos, disse o porta-voz.

O ataque ocorreu por volta das 6h30 (horário local) e durou três horas e meia, informou Masoum Khan Hashimi, vice-chefe de polícia da província de Nangarhar.

Um fotógrafo da Associated Press que estava no local viu três corpos de supostos atacantes, aparentemente mortos a tiros por helicópteros da Otan. Os supostos insurgentes não conseguiram entrar na principal área da base, mas tentaram se esconder sob a ponte de um pequeno canal, perto de onde foram atingidos.

A estrada entre a cidade de Jalalabad e Torkham, uma importante rota para os caminhões de suprimentos da Otan, foi fechada.

Em comunicado enviado por e-mail, o porta-voz do Taleban Zabiullah Mujahid disse que o grupo insurgente esteve por trás do ataque da manhã desta segunda-feira. Segundo ele, os homens do grupo destruíram vários tanques. Fonte: Associated Press.