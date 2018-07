Taleban ataca complexo da Otan no Afeganistão Membros do Taleban detonaram um carro-bomba na entrada de um complexo da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)em Cabul e trocaram tiros com guardas do local nesta terça-feira, matando quatro soldados e dois civis, informou a polícia. Os quatro rebeldes também foram mortos no incidente.