Taleban ataca grupo com irmãos de Karzai em resposta a chacina de civis Um grupo de militantes do Taleban abriu fogo ontem contra altos funcionários do governo afegão e dois irmãos do presidente Hamid Karzai no vilarejo de Balandi durante uma cerimônia em homenagem aos 16 civis mortos por um militar americano no domingo. O tiroteio deixou um soldado afegão e três taleban mortos. Outros dois militares ficaram feridos no confronto.