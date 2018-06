Taleban ataca local próximo a base da coalizão em Cabul

O Taleban assumiu a responsabilidade pelo ataque, alegando que o grupo tinha como objetivo atingir apenas o lado militar do aeroporto, pois as forças de segurança dos EUA têm base no local.

Vários homens-bomba tomaram controle de um edifício em construção perto do aeroporto e passaram a lançar granadas propelidas por foguetes a partir do local, afirmou o porta-voz da polícia de Cabul Heshmat Stanekzai.

O aeroporto de Cabul foi fechado após o início do ataque, segundo um representante da coalizão.

Incidentes como esse na área do aeroporto de Cabul são relativamente raros. O ataque desta segunda-feira ocorreu horas depois que o presidente afegão, Hamid Karzai, voou do local para o Catar, onde deve discutir planos para a abertura de um escritório de negociação sobre assuntos relacionados ao Taleban no país.

A área atacada é adjacente ao complexo de força tarefa de justiça penal, sede das investigações afegãs e norte-americanas sobre tráfico de drogas do Afeganistão. Uma casa de detenção que abriga importantes traficantes de drogas condenados e suspeitos fica ao lado do complexo. Fonte: Dow Jones Newswires.