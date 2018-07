Taleban ataca prédios públicos e mata 19 Um ataque suicida em frente a um complexo de prédios governamentais deixou ontem pelo menos 19 mortos e 37 feridos no sul do Afeganistão. Pelo menos três suicidas detonaram explosivos que estavam dentro de carros e insurgentes também trocaram tiros com forças afegãs na cidade de Tarin Kot, na Província de Uruzgan. Um jornalista da BBC, Ahmad Omid Khpolwak, foi uma das vítimas.