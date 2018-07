Taleban ataca procissão xiita e mata 23 pessoas Um membro do grupo Taleban lançou hoje um ataque suicida contra uma procissão de muçulmanos xiitas nos arredores da capital do Paquistão, matando 23 pessoas e deixando 62 feridos, no mais recente de uma série de atentados ocorridos em novembro, sagrado para este ramo do islamismo. Segundo autoridades locais, a explosão aconteceu por volta da meia-noite (horário local) na cidade de Rawalpindi.