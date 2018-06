Taleban captura civis após pouso de helicóptero no Afeganistão

(Atualizada às 12h45) PULI ALAM, AFEGANISTÃO - Insurgentes do Taleban capturaram civis que estavam a bordo de um helicóptero turco que fez um pouso de emergência no leste do Afeganistão, disseram autoridades na segunda-feira. Pelo menos 11 pessoas estariam a bordo - entre elas, oito turcos, um tradutor afegão e dois pilotos de nacionalidade desconhecida.

O incidente aconteceu depoiss que o helicóptero turco pousou na noite de domingo (horário local), disse Rais Khan Sadeq, da polícia da província de Logar, ao sul de Cabul.

Hamidullah Hamid, que governa o distrito disse que pousou em uma região de floresta e, logo em seguida, os insurgentes capturaram todas as pessoas e as levaram embora.

Em Ancara, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Turquia confirmou que oito turcos estavam a bordo do helicóptero, mas disse não saber o que ocorreu após o pouso da aeronave e nem ter informação sobre o estado dos passageiros./ AP