Taleban confirma morte de líder de rede terrorista do Afeganistão

ISLAMABAD - O Taleban confirmou a morte do fundador da rede terrorista Haqqani, Jalaluddin Haqqani, ex-aliado das forças americanas e afilhado do grupo. Segundo um porta-voz, ele morreu no Afeganistão nessa segunda-feira, 3.

Haqqani fundou a rede homônima em 1980 para lutar contra a influência da União Soviética no Afeganistão, recebendo apoio dos Estados Unidos e do Paquistão. O líder do grupo assumiu um ministério durante o regime do Taleban nos anos 90 e, após a queda do movimento do poder, passou a incentivar luta contra as forças americanas e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Nos últimos anos, Haqqani deixou de fazer aparições públicas e rumores sobre sua morte circulavam desde 2015. De acordo com o Taleban, ele será substituído no comando da rede pelo seu filho, Sirajuddin Haqqani.

A Haqqani foi considerada grupo terrorista pelos EUA e impetrou diversos ataques contra tropas americanas no Afeganistão. Há a suspeita que a Haqqani se aliou à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico em recentes atentados em Cabul. //ASSOCIATED PRESS, AFP