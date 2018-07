Taleban deixa 9 policiais mortos no Paquistão Pelo menos seis membros do Taleban atacaram ontem um alojamento da polícia na cidade de Lahore, no leste do Paquistão. O ataque terminou com a morte de nove policiais. Os alvos dos terroristas eram recrutas que estavam treinando para se tornarem guardas carcerários, de acordo com o chefe de polícia da Província de Punjab, Habibur Rehman. O Taleban paquistanês assumiu a autoria do atentado. O grupo vem travando uma insurgência sangrenta contra o governo nos últimos anos, exigindo o fim das relações diplomáticas com os Estados Unidos e o estabelecimento da lei islâmica no país inteiro.