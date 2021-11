Taleban divulga diretrizes para a mídia e proíbe programas com atrizes

CABUL - O governo do Taleban lançou uma série de restrições à mídia afegã, incluindo a proibição de dramas de televisão que incluam atrizes, e ordenando às apresentadoras de notícias que usem "hijab islâmico".

O Ministério do Vício e Virtude do Afeganistão estabeleceu nove regras nesta semana, disse um porta-voz do governo do Taleban nesta terça-feira, 23, em grande parte centrado em proibir qualquer mídia que infrinja "valores islâmicos ou afegãos".

Leia Também Afegãos tentam reinício na Europa três meses depois de fuga do Taleban

Algumas medidas foram dirigidas especificamente às mulheres, um movimento que provavelmente levantará preocupações entre a comunidade internacional.

"Aqueles dramas...ou programas nos quais as mulheres atuam, não deveriam ser transmitidos", dizem as regras, acrescentando que as jornalistas deveriam usar "hijab islâmico", sem especificar o que isso significava.

Embora a maioria das mulheres no Afeganistão use lenços em público, muitas vezes as declarações do Taleban de que as mulheres deveriam usar o "hijab islâmico" preocuparam ativistas dos direitos das mulheres, que dizem que o termo é vago e pode ser interpretado de forma conservadora.

As regras geraram críticas da organização internacional de direitos humanos Human Rights Watch (HRW), que afirmou que a liberdade da mídia está se deteriorando no país.

"O desaparecimento de qualquer espaço para dissidência e agravamento das restrições para as mulheres na mídia e nas artes é devastador", disse Patricia Gossman, diretora associada para a Ásia da HRW, em um comunicado.

Embora as autoridades do Taleban tenham procurado assegurar publicamente à comunidade internacional que os direitos das mulheres seriam protegidos em seu governo, ativistas e mulheres permaneceram céticos.

Na primeira vez que tomou o poder, o Taleban impôs restrições às mulheres que iam desde proibição de sair de casa, a menos que acompanhadas por um parente homem, e receber educação. /REUTERS