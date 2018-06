Taleban diz que menina baleada merecia morrer Insurgentes do Taleban paquistanês disseram ontem que Malala Yousufzai, estudante paquistanesa de 14 anos baleada na cabeça por militantes do grupo, merecia morrer. "O Alcorão diz que as pessoas que propagam contra o Islã e as forças islâmicas seriam mortas. Nós a alvejamos porque ela falava contra o Taleban enquanto se sentava com estrangeiros sem-vergonha e idealizava o maior inimigo do Islã, Barack Obama", afirmou o grupo em nota. Malala foi transferida na segunda-feira para a Grã-Bretanha.