Taleban é acusado de envenenar garotas

No começo da onda de ataques, o governo não soube identificar a origem dos envenenamentos. Segundo o porta-voz do governo provincial de Thakar, Mustafa Rasouli, duas estudantes receberam o equivalente a US$ 1 mil para colocar pó tóxico no reservatório de água da escola.

De acordo com autoridades afegãs, os ataques também podem ter como objetivo minar os avanços do governo central no setor da educação.

O presidente Hamid Karzai ordenou uma investigação. Segundo o porta-voz do serviço de inteligência afegão, Latifullah Mashal, o Taleban pretende amedrontar as famílias do interior do país e, assim, impedi-las de enviar as crianças à escola.

O Taleban negou estar por trás dos ataques. / AP