Taleban fere com tiro na cabeça menina de 14 anos que defende ensino a mulheres Um militante do Taleban baleou e feriu ontem uma ativista de 14 anos conhecida por defender educação para meninas e divulgar atrocidades cometidas pelos extremistas islâmicos. Malala Yousufzai estava em um ônibus com outras alunas que iam para a escola quando foi atacada na cidade de Mingora, no Paquistão.