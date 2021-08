Taleban invade capital de província pela primeira vez desde a retirada de militares do Afeganistão

Os combatentes do Taleban tomaram o controle da capital da província de Nimruz, no sudoeste do Afeganistão, nesta sexta-feira, 6, a primeira capital provincial a ser invadida pelos militantes desde o início da retirada dos militares dos Estados Unidos e da Otan do país.

Rohullah Gul Khairzad, vice-governador da província, disse que a cidade "caiu" nas mãos do Taleban, mas se recusou a divulgar mais detalhes.

Vídeos não confirmados que circulam nas redes sociais mostram moradores saqueando lojas em um mercado central em Zaranj, a capital da província. Um oficial de segurança afegão disse que os confrontos na cidade continuam. Ele falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir as operações em andamento com a mídia.

A violência desencadeou uma fuga da prisão em Nimruz, mas o oficial disse que o presidiário mais famoso já havia sido transferido para Cabul. O Taleban priorizou as batidas nas prisões para reabastecer as fileiras dos insurgentes e abalar o moral das forças de segurança afegãs.

A queda de uma capital provincial para os combatentes do Taleban marca uma escalada significativa da ofensiva militar do grupo. Anteriormente, os combates eram em grande parte restritas às áreas rurais do país, mas os combatentes do Taleban também começaram a aumentar a pressão sobre algumas das maiores cidades do país.

O Taleban também conduziu ataques a altos funcionários do governo, incluindo o assassinato, nesta sexta-feira, de Dawa Khan Menapal, diretor de comunicação do governo que supervisionou as operações para a mídia local e estrangeira.

"Há alguns minutos, o chefe do centro de imprensa e informação do governo de Cabul foi assassinado em um ataque especial realizado pelos mujahedines", confirmou o porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid.

O Taleban também assumiu a responsabilidade por um atentado suicida na quarta-feira que teve como alvo a casa do ministro da defesa em exercício, Bismillah Khan Mohammadi, em Cabul. Oito civis foram mortos e 20 feridos, mas Mohammadi não estava presente em sua casa de hóspedes no momento do ataque.

As forças dos EUA estão nos últimos estágios de uma retirada completa do Afeganistão, que o presidente Joe Biden disse que será concluída no final de agosto. Os Estados Unidos aumentaram os ataques aéreos nas últimas semanas para ajudar a apoiar as forças do governo afegão, mas não está claro se esses ataques continuarão após o prazo de retirada de 31 de agosto. / Com informações da AFP