Taleban invade hotel na capital afegã e mata 18 pessoas

Segundo o diretor criminal da polícia de Cabul, Mohammad Zahir, os insurgentes invadiram o hotel armados com metralhadoras e lança-granadas, atiraram contra hóspedes que jantavam e fizeram reféns. Ao meio-dia (horário local), os cinco talebans que participaram do ataque foram baleados e mortos, dando fim ao impasse, disseram policiais.

Logo após o ataque, o Taleban assumiu a autoria e, de acordo com seu porta-voz, Zabiullah Mujahid, a investida ocorreu porque dentro do hotel estavam estrangeiros que bebiam e participavam de outras atividades proibidas pelo Islã.

O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, condenou o incidente, o último numa série de ataques ocorridos esta semana. As informações são da Associated Press e Dow Jones.