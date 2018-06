Taleban lança ofensiva e ataca aeroporto e base aérea em Cabul

CABUL - Militantes do Taleban lançaram uma nova onda de ataques por todo o Afeganistão nesta segunda-feira, 12. Um dos primeiros alvos da ofensiva foi o Aeroporto Internacional de Cabul e uma base aérea americana. Num ataque do grupo no interior do país, quatro pessoas morreram.

Os projéteis caíram do lado de fora do aeroporto, fortemente protegido, mas ninguém se feriu, informou o Ministério do Interior.

A coalizão liderada pelos EUA informou que quatro foguetes atingiram a Base Aérea de Bagram, dirigida pelos EUA e localizada perto da capital. Ninguém foi morto

O grupo radical avisou que atacará forças afegãs e estrangeiras, ao mesmo tempo em que as instituições políticas do país se preparam para o segundo turno da eleição presidencial.

Os insurgentes também atacaram um edifício governamental na província de Nangahar, no leste do país, matando dois policiais e dois funcionários públicos, de acordo com o chefe da polícia local, Fazel Ahmad Sherzad. Ele acrescentou que três atacantes foram mortos. / REUTERS