Taleban liberta 33 professores e alunos

Segundo ele, os reféns disseram que foram libertados durante a noite e na madrugada desta segunda-feira, após mediação realizada por anciões de tribos da região e funcionários do escritório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Ghazni.

Ahmadi disse que 33 reféns, a maioria professores da universidade de Kandahar, estavam a caminho da capital afegã, Cabul, no início deste mês quando o ônibus em que estavam foi parado por integrantes do Taleban no distrito de Qarabagh.

O porta-voz do Taleban, Zabihullah Mujahid, confirmou a libertação dos reféns em comunicado dirigido aos meios de comunicação, mas não informou se houve pagamento de resgate ou forneceu detalhes sobre a ação. Fonte: Associated Press.