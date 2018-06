Taleban mata 6 britânicos no Afeganistão O Exército da Grã-Bretanha informou ontem que seis de seus soldados foram mortos pelo Taleban na Província de Kandahar, no sul do Afeganistão, na terça-feira. Segundo a corporação, uma "bomba muito grande" atingiu uma patrulha composta pelos militares. O atentado foi a ação que matou mais britânicos desde 2006 e elevou o número de cidadãos do país mortos em solo afegão a 404, desde 2001.