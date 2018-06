Taleban mata 7 policiais em ataque a posto de segurança no Afeganistão O grupo extremista Taleban atacou ontem um posto de segurança no norte do Afeganistão, causando a morte de pelo menos sete policiais, informaram autoridades afegãs neste domingo. O ataque, que foi registrado em um vilarejo da província de Jawzjan, deixou outros cinco policiais feridos.