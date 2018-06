Taleban nomeia chefe da Shura como líder interino

Bhitani ocupará a posição de Hakimullah Mehsud, morto na sexta-feira em um ataque com drone dos EUA. Seus seguidores começaram a debater no sábado o nome do substituto.

Vários comandantes militares disseram no sábado que Khan Said, de 38 anos, conhecido como Sajna, fora escolhido. Mas outras facções da aliança Taleban paquistanesa ficaram descontentes com a escolha e estavam apoiando outros candidatos.

Os postulantes ao cargo de liderança incluíam Mullah Fazlullah, o implacável comandante do Vale de Swat, a noroeste da capital, Islamabad, cujos homens balearam e feriram a escolar Malala Yousafzai no ano passado.

Said era visto como relativamente moderado e se ele se tornasse líder, as conversações com o governo poderiam, eventualmente, ser retomadas, disse Imtiaz Gul, chefe do Centro de Pesquisa e Estudos de Segurança em Islamabad. / AFP