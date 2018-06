Taleban paquistanês anuncia cessar-fogo de um mês

Em um comunicado enviado por e-mail a jornalistas, o porta-voz Shahidullah Shahid disse que a liderança do grupo militante instruiu todas as suas unidades a cumprir o cessar-fogo. "O Taleban iniciou conversações com o governo com sinceridade e bom propósito", afirmou.

O líder da equipe de negociação do governo, Irfan Sadiqui, elogiou o anúncio de cessar-fogo em declarações à rede de televisão paquistanesa Geo Television. "Hoje estamos vendo um grande avanço", revelou.

A trégua foi anunciada após o Paquistão lançar em dias recentes ataques aéreos contra esconderijos de combatentes no noroeste do país, depois de esforços prévios de negociações terem fracassado quando uma facção militante informou ter matado 23 soldados paquistaneses.

Bombas no noroeste

Também neste sábado, duas bombas atingiram comboios policiais que escoltavam equipes de vacinação contra a poliomielite no noroeste do Paquistão. De acordo com testemunhas, o primeiro artefato atingiu um veículo de escolta na aldeia Lashora, na região tribal de Jamrud. O ataque feriu seis oficiais.

Minutos depois, a segunda bomba alcançou um grupo de policiais enviados para transportar as vítimas do primeiro incidente, matando 11 policiais. Homens armados também teriam começado um tiroteio com os oficiais. O governo confirmou 11 mortos e 12 feridos. Por enquanto, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos dois atentados. Fonte: Associated Press e Dow Jones.