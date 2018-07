Taleban paquistanês assume ataque contra delegacia O Taleban paquistanês assumiu a autoria de um ataque contra uma delegacia de polícia que terminou com a morte de pelo menos dez policiais. O porta-voz do grupo, Ahsanullah Ahsan, disse neste sábado que o ataque no noroeste do Paquistão teve como objetivo, em parte, vingar o ataque norte-americano que resultou na morte de Osama bin Laden, no mês passado.