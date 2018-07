Taleban pede aos EUA que enviem presos ao Catar Insurgentes do grupo fundamentalista Taleban no Afeganistão pediram, nas negociações com os Estados Unidos, que prisioneiros do grupo que são mantidos na prisão da base dos EUA na Baía de Guantánamo, em Cuba, sejam transferidos ao Catar, disse nesta sexta-feira um porta-voz do governo afegão, Aimal Faizi. O governo do Afeganistão, contudo, é contra esse pedido e quer que eles sejam enviados diretamente a Cabul.