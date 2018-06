Taleban preenche vaga de nº 2 morto por drone O Taleban paquistanês escolheu o substituto de seu vice-líder, Wali ur-Rehman, morto na quarta-feira em um bombardeio. Três fontes do grupo disseram que o novo número 2 é Khan Said, de 38 anos, braço direito do dirigente morto. Ele participou do planejamento de atentados como o de 2011 contra uma base naval paquistanesa, em Karachi, e de uma rebelião carcerária de 2012, em que 400 militantes fugiram. "Houve absoluto consenso sobre Said", disse um membro do Taleban paquistanês.