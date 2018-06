Taleban realiza novos atentados no Afeganistão

Ainda não se sabe como as vítimas foram envenenadas, mas sabe-se que ficaram incapacitadas de reagir antes de serem atingidas pelos tiros, disparados na noite de terça-feira, disse Abdul Jamhe Jamhe, líder do governo provincial de Ghazni.

Dentre os mortos há 10 membros da polícia local, que recebe apoio do governo, e seis civis, que eram amigos dos policiais, revelou o governador provincial Musa Khan Akbarzada.

O porta-voz do Taleban, Zabiullah Mujahid, assumiu para o grupo a responsabilidade pelo ataque. Ele disse à Associated Press por telefone que os atiradores mataram os homens quando eles estavam dormindo e que não foi usado qualquer tipo de veneno.

Na capital do país, Cabul, um suicida deslizou por debaixo de um ônibus cheio de soldados afegãos e explodiu as bombas que levava junto ao corpo, ferindo dez pessoas.

O homem, que usava um casaco preto, se aproximou do ônibus quando os soldados estavam entrando no veículo, colocou seu guarda-chuva no chão e entrou embaixo do ônibus como se fosse consertar algo, disseram testemunhas.

Ahmad Shakib, que estava do outro lado da rua, disse ter pensado por um momento que o homem era um mecânico. "Eu pensei, o que este doido está fazendo? E então houve a explosão e as chamas", que tomaram o veículo.

A polícia de Cabul disse que o ataque, o segundo desta semana, feriu pelo menos seis soldados e quatro civis. O suicida morreu. Mujahid, o porta-voz do Taleban, também assumiu a responsabilidade por este ataque. As informações são da Associated Press.