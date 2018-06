Taleban reivindica ataque a palácio no Afeganistão

Uma nuvem de fumaça foi vista acima do portão leste do palácio depois que, pelo menos, dez explosões e cerca de 45 minutos de rajadas de fogo foram ouvidas.O palácio está em uma grande área fortificada da cidade de Cabul, que também inclui a Embaixada dos EUA e o quartel general das forças da coalizão liderada pela Otan.

O Taleban enviou uma rápida declaração dizendo que "nós trouxemos a morte ao inimigo".

Repórteres, que se reuniam no local para um evento com o presidente Hamid Karzai, contaram pelo menos sete explosões. Fonte: Associated Press.