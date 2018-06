Taleban sequestra 22 agentes em Peshawar O Taleban sequestrou pelo menos 22 homens da força policial paramilitar que atua na província paquistanesa de Peshawar, em três ataques que realizou contra postos de controle instalados na região, afirmaram ontem autoridades locais. Na ações, em que os militantes usaram granadas lançadas por foguetes e fuzis, ao menos dois agentes morreram. Ainda ontem, um porta-voz taleban estabeleceu as condições do grupo para um cessar-fogo no Paquistão, que incluem a adoção da sharia, a lei islâmica, e a ruptura de Islamabad com os EUA.