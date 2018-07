Taleban teria recrutado assassino de irmão de Karzai

Desde então, porém, a investigação afegã mostrou que Sardar Mohammed, o comandante de polícia que matou Ahmed Wali Karzai a tiros, havia se reunido recentemente com membros do Taleban em Quetta, no Paquistão, disse Mahmood Karzai, irmão mais velho do presidente. "Nós estamos investigando que ele esteve em Quetta durante os últimos três meses", afirmou Mahmood Karzai.

Caso seja confirmada, a ligação do Taleban com o assassinato mostra a força do grupo no sul afegão, apesar do reforço de tropas norte-americanas na área. Sardar trabalhava para Ahmed Wali Karzai havia sete anos. O segurança foi morto por colegas, logo após matar o irmão do presidente. As informações são da Dow Jones.