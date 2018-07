Taleban usa menina de 8 anos em atentado a bomba Insurgentes do Taleban induziram uma menina de 8 anos a carregar um pacote com bomba e detonaram o explosivo à distância quando ela se aproximava de um carro da polícia, ontem, na Província de Uruzgan, no Afeganistão. Somente a criança morreu na explosão. Segundo o chefe da polícia local, Fazal Ahmad Shirzad, a menina não sabia que carregava o explosivo, enrolado em panos dentro de um pacote. No sábado, um carro-bomba explodiu contra o muro de uma clínica médica na Província de Logar. Pelo menos 37 pessoas morreram e 53 ficaram feridas, a maioria mulheres e crianças que aguardavam atendimento. Foi o maior atentado contra civis desde fevereiro, quando atiradores do Taleban abriram fogo contra clientes de uma agência do Banco Cabul, em Jalalabad, matando 38 pessoas.