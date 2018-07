Taliban admite receber ajuda da inteligência do Paquistão Autoridades paquistanesas do serviço de segurança oferecem armas e treinamento aos insurgentes que lutam contra as tropas dos EUA e Grã-Bretanha no Afeganistão, apesar dos desmentidos oficiais de Islamabad, disseram comandantes do Taliban, em declarações que devem agravar as tensões entre o Paquistão e os Estados Unidos.