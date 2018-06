Taliban liberta casal suíço sequestrado no Paquistão O Taliban paquistanês libertou dois reféns suíços raptados há mais de oito meses quando viajavam pelo sudoeste do país, informou o Exército nesta Quinta-feira. "Eles estão sãos e salvos. Nós os enviamos para Peshawar", disse o major-general Athar Abbas, porta-voz militar paquistanês, referindo-se à cidade localizada no noroeste do país - próxima ao cinturão tribal sem lei do Paquistão, onde os europeus foram mantidos em cativeiro.