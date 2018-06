Taliban paquistanês volta a atacar área do aeroporto de Karachi Insurgentes do Taliban paquistanês assumiram a responsabilidade por um ataque a uma academia das forças de segurança no aeroporto de Karachi nesta terça-feira, menos de 48 horas depois de militantes terem cercado por toda a noite o movimentado aeroporto do Paquistão, numa ação na qual morreram mais de 30 pessoas.