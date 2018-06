Talibãs atacam escritório eleitoral no Afeganistão

EDGAR MACIEL, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

Houve tiroteio em toda a região periférica da capital. As tropas afegãs tentaram dar uma rápida resposta ao ataque. Os militares cercaram os prédios próximos ao escritório, que são localizados perto da casa do candidato a presidente Ashraf Ghani Ahmadzai. Ele não estava em casa no momento do ataque.

Segundo as autoridades locais, um dos homens bomba detonou um carro na frente da sede eleitoral e o outro conseguiu destruir a entrada do prédio após explodir um colete para outros membros do grupo entrarem no prédio. Cerca de 20 funcionários do governo ficaram como reféns dos talibãs.

Em comunicado oficial, o Talibã novamente assumiu a responsabilidade do atentado e disse que vai continuar o combate contra as eleições presidenciais de abril.

Hoje, a polícia afegã prendeu nove empregados de uma empresa de segurança privada, responsável pela vigilância do Hotel Serena, que foi atacado por membros do Talibã na semana passada. Nove pessoas morreram, incluindo duas crianças e quatro estrangeiros. Segundo o governo, os seguranças foram negligentes e permitiram a entrada dos extremistas. (Edgar Maciel, com informações da Associated Press - edgar.maciel@estadao.com)