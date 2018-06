Tammam Salam é nomeado primeiro-ministro do Líbano O legislador libanês Tammam Salam foi nomeado neste sábado primeiro-ministro do Líbano e disse que vai trabalhar para acabar com as divisões dentro do país e evitar que a guerra civil na vizinha Síria se reflita no Líbano. Após dois dias de consultas, o presidente Michel Suleiman pediu a Salam que forme um novo gabinete. O parlamentar de Beirute, de 68 anos, é ex-ministro da Cultura e foi escolhido para o cargo por 124 dos 128 membros do parlamento.