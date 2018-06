Tão difícil quanto um divórcio Não havia, na campanha pelo Brexit, proposta concreta para a vitória. Foi o que levou, no Partido Conservador, à queda de Boris Johnson (foto), atraído para o lado do Brexit pelo amigo Michael Gove, depois traído por ele. Agora, quem suceder o premiê David Cameron – Gove ou a discreta Theresa May – estará diante de uma promessa impossível de cumprir: manter, ao mesmo tempo, acesso ao mercado europeu e controle total sobre a imigração. O Brexit é tão complicado quanto um divórcio. Ou, na feliz comparação da Economist, é como aquela marca de ketchup. Vem em 57 variedades, dependendo da relação que restar entre o Reino Unido e a União Europeia. Na variedade norueguesa, a preferida de Boris, permanece o acesso mercado comum, mas as fronteiras ficam abertas a europeus. Gove não quer ceder na imigração. Theresa, a favorita, diz que não há volta no Brexit, mas também não há pressa. Promete ser um divórcio daqueles.