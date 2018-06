Taro Aso se retrata após citar nazismo em discurso

"Lamento profundamente que as observações que eu fiz sobre o governo nazista causaram um mal-entendido sobre a minha verdadeira intenção", explicou Aso, em declaração aos jornalistas.

Ele tentou minimizar a importância das declarações. "Se todas as minhas declarações são lidas, é preciso ficar claro que eu avalio negativamente a Alemanha nazista e a maneira como a Constituição foi alterada", afirmou. "Eu gostaria de me retratar em relação ao uso do governo nazista como exemplo", acrescentou.

Durante um discurso nesta segunda-feira, o ministro de Finanças japonês afirmou que o Japão deveria se inspirar na Alemanha nazista na hora de reformar sua constituição.

"A constituição da Alemanha de Weimar foi discretamente substituída pela constituição da Alemanha nazista. Foi alterada antes que alguém se desse conta. Por que não podemos aprender com essa técnica?", afirmou Aso. Os comentários do ministro se tornaram alvo de críticas rapidamente. Fonte: Dow Jones Newswires.