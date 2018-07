Tartarugas invadem pista de aeroporto em Nova York

A debandada em câmera lenta começou às 6h45 (horário local, 7h45 em Brasília). Em três horas havia tantas tartarugas na pista 4L e nas áreas de manobra próximas que os controladores foram obrigados a deslocar os aviões que iriam decolar para outras pistas. "Nós nos curvamos à mãe natureza", disse Ron Marsico, porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Nova York e Nova Jersey, proprietária do aeroporto.

Funcionários da Autoridade Aeroportuária e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos retiraram as tartarugas e as transportaram pelo aeroporto, disse ele. Na média, houve atrasos de 30 minutos nos voos.

A migração das tartarugas de dorso de diamante (Malaclemys terrapin) acontece todo ano no aeroporto JFK, que foi construído numa ponta da baía Jamaica e é um parque federal. No final de junho ou início de julho, os animais saem da baía e se dirigem à praia para pôr seus ovos. O ponto alto da migração em direção à praia costuma durar alguns dias, disse Marsico. As informações são da Associated Press.