Taxa de desemprego na Irlanda cai a 11,8% em março O desemprego na Irlanda voltou a cair em março, atingindo seu menor nível desde abril de 2009. Dados do Escritório Central de Estatísticas (CSO, na sigla em inglês) mostram que a taxa de desemprego irlandesa recuou para 11,8% no mês passado, de 11,9% em fevereiro. Em janeiro, o desemprego no país estava em 12,0% e, em março de 2013, em 13,7%.