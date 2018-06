Táxi invade a calçada no centro de Moscou e deixa feridos

MOSCOU - Um táxi invadiu uma calçada nas proximidades da Praça Vermelha, no centro de Moscou, e feriu pelo menos oito pessoas na tarde deste sábado, 16. Segundo as autoridades policiais russas, o motorista perdeu o controle do veículo e não tinha a intenção de atingir os pedestres. As autoridades de trânsito confirmam que não há mortos no acidente.

Segundo testemunhas, o táxista tentou fugir do local, mas foi detido pelos policiais pouco tempo depois. Ele tinha a carteira de habilitação do Quirguizistão, país localizado na ásia central e ex-integrante da União Soviética.

Testemunhas também relataram que há torcedores mexicanos entre os feridos. Neste domingo, a capital russa recebe a primeira partida da Copa do Mundo entre o México e a Alemanha no estádio Luzhnki. A imprensa russa informa que apenas uma mulher apresenta ferimentos sérios, mas ninguém corre risco de vida.

O acidente ocorreu na rua Ilinka, a duzentos metros da Praça Vermelha, um dos principais pontos turísticos da capital russa. //REUTERS, ASSOCIATED PRESS